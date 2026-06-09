SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde das ASMALLWORLD-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,06 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 267,974 ASMALLWORLD-Aktien. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Aktien wären am 08.06.2026 1 879,08 CHF wert, da der Schlussstand 0,58 CHF betrug. Mit einer Performance von -81,21 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle ASMALLWORLD-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,46 Mio. CHF. Die ASMALLWORLD-Aktie wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des ASMALLWORLD-Anteils belief sich damals auf 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at