ASMALLWORLD Aktie

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WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

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ASMALLWORLD-Investition im Blick 29.09.2026 10:03:33

SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ASMALLWORLD-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ASMALLWORLD-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der ASMALLWORLD-Anteile betrug an diesem Tag 3,25 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 30,769 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 20,00 CHF, da sich der Wert einer ASMALLWORLD-Aktie am 28.09.2026 auf 0,65 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 20,00 CHF entspricht einer negativen Performance von 80,00 Prozent.

ASMALLWORLD wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,26 Mio. CHF gelistet. Das Börsendebüt der ASMALLWORLD-Aktie fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Ein ASMALLWORLD-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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