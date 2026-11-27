Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Autoneum-Investmentbeispiel
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27.11.2026 10:03:44
SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Autoneum-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Autoneum-Aktie bei 114,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 87,260 Autoneum-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (119,60 CHF), wäre das Investment nun 10 436,30 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,36 Prozent zugenommen.
Der Autoneum-Wert an der Börse wurde auf 681,83 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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