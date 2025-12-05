Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Frühe Anlage
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autoneum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 05.12.2020 wurden Autoneum-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Autoneum-Papier letztlich bei 151,11 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Autoneum-Aktie investiert, befänden sich nun 0,662 Autoneum-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 157,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,29 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,29 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Autoneum belief sich jüngst auf 895,97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autoneum AGmehr Nachrichten
Analysen zu Autoneum AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Autoneum AG
|167,40
|0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.