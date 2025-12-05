SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autoneum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 05.12.2020 wurden Autoneum-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Autoneum-Papier letztlich bei 151,11 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Autoneum-Aktie investiert, befänden sich nun 0,662 Autoneum-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 157,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,29 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,29 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Autoneum belief sich jüngst auf 895,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

