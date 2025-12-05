Autoneum Aktie

Autoneum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

Frühe Anlage 05.12.2025 10:03:38

SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autoneum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 05.12.2020 wurden Autoneum-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Autoneum-Papier letztlich bei 151,11 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Autoneum-Aktie investiert, befänden sich nun 0,662 Autoneum-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 157,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,29 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,29 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Autoneum belief sich jüngst auf 895,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Autoneum AG

Analysen zu Autoneum AG

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

Autoneum AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

