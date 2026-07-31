SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor einem Jahr gekostet

Autoneum-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 144,40 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,693 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 130,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,30 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,70 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 785,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at