Autoneum Aktie

Autoneum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Autoneum-Performance im Blick 31.07.2026 10:03:59

SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Autoneum-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Autoneum-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 144,40 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,693 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 130,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,30 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,70 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 785,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Autoneum AG

mehr Nachrichten