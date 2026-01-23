SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autoneum-Aktie gebracht.

Das Autoneum-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 115,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Autoneum-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,868 Autoneum-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 138,55 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 22.01.2026 auf 159,60 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 38,55 Prozent.

Autoneum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 904,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at