Autoneum Aktie

Autoneum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Autoneum-Einstieg? 23.01.2026 10:04:02

SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autoneum-Aktie gebracht.

Das Autoneum-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 115,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Autoneum-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,868 Autoneum-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 138,55 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 22.01.2026 auf 159,60 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 38,55 Prozent.

Autoneum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 904,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Autoneum AG

mehr Nachrichten