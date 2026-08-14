Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Autoneum-Performance im Blick
|
14.08.2026 10:03:41
SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 5 Jahren verloren
Autoneum-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 173,36 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Autoneum-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,683 Autoneum-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 302,70 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 13.08.2026 auf 126,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -26,97 Prozent.
Der Marktwert von Autoneum betrug jüngst 728,97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
14.08.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
07.08.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autoneum von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt zu (finanzen.at)
|
31.07.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
24.07.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Autoneum AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Autoneum AG
|135,00
|1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.