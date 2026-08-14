SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 5 Jahren verloren

Autoneum-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 173,36 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Autoneum-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,683 Autoneum-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 302,70 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 13.08.2026 auf 126,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -26,97 Prozent.

Der Marktwert von Autoneum betrug jüngst 728,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at