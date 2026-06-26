SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Autoneum-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 26.06.2016 wurde das Autoneum-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 219,65 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,553 Autoneum-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 114,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 521,75 CHF wert. Damit wäre die Investition um 47,83 Prozent gesunken.

Am Markt war Autoneum jüngst 653,90 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at