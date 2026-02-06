SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Autoneum-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Autoneum-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Autoneum-Aktie bei 202,11 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Autoneum-Aktie investiert, befänden sich nun 49,477 Autoneum-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 129,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 6 412,27 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,88 Prozent verringert.

Insgesamt war Autoneum zuletzt 753,05 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at