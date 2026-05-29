SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Autoneum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Autoneum-Anteile bei 224,27 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,446 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 120,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 53,69 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 46,31 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Autoneum belief sich zuletzt auf 706,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at