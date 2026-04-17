Autoneum Aktie

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WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

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Lohnender Autoneum-Einstieg? 17.04.2026 10:03:58

SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Autoneum-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Autoneum-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 127,07 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Autoneum-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,787 Autoneum-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 113,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,08 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,92 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Autoneum belief sich zuletzt auf 674,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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