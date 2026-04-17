Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Lohnender Autoneum-Einstieg?
|
17.04.2026 10:03:58
SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Autoneum-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 127,07 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Autoneum-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,787 Autoneum-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 113,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,08 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,92 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Autoneum belief sich zuletzt auf 674,29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
17.04.26
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag stärker (finanzen.at)
|
17.04.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.04.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Autoneum von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.04.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
27.03.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Zürich: SPI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
20.03.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autoneum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Autoneum AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Autoneum AG
|132,00
|9,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.