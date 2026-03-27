Autoneum Aktie

Autoneum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

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Autoneum-Anlage im Blick 27.03.2026 10:05:09

SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Autoneum-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.03.2021 wurden Autoneum-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 160,63 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,623 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 114,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,22 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 28,78 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Autoneum betrug jüngst 664,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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