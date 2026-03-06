Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Frühe Anlage
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 10 Jahren eingebracht
Am 06.03.2016 wurde die Autoneum-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 219,74 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hat, hat nun 0,455 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Autoneum-Papiere wären am 05.03.2026 55,16 CHF wert, da der Schlussstand 121,20 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,84 Prozent verringert.
Der Marktwert von Autoneum betrug jüngst 705,09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
06.03.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.02.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte ein Investment in Autoneum von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.02.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.01.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Autoneum AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Autoneum AG
|131,20
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.