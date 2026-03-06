SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 06.03.2016 wurde die Autoneum-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 219,74 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hat, hat nun 0,455 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Autoneum-Papiere wären am 05.03.2026 55,16 CHF wert, da der Schlussstand 121,20 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,84 Prozent verringert.

Der Marktwert von Autoneum betrug jüngst 705,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at