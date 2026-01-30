Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
30.01.2026 10:03:53
SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Autoneum-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Autoneum-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 150,92 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,626 Autoneum-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.01.2026 841,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 127,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 15,85 Prozent weniger wert.
Autoneum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 746,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
