Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Lukratives Autoneum-Investment?
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22.05.2026 10:04:00
SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Autoneum-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 161,95 CHF wert. Bei einem Autoneum-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 61,746 Autoneum-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 001,99 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Papiers am 21.05.2026 auf 113,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,98 Prozent verringert.
Der Autoneum-Wert an der Börse wurde auf 665,80 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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