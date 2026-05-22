SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Autoneum eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Autoneum-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 161,95 CHF wert. Bei einem Autoneum-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 61,746 Autoneum-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 001,99 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Papiers am 21.05.2026 auf 113,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,98 Prozent verringert.

Der Autoneum-Wert an der Börse wurde auf 665,80 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at