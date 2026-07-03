SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Autoneum-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Autoneum-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Autoneum-Aktie betrug an diesem Tag 138,80 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hat, hat nun 72,046 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 299,71 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 02.07.2026 auf 115,20 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 17,00 Prozent.

Autoneum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 639,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at