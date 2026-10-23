Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Profitabler Autoneum-Einstieg?
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23.10.2026 10:03:37
SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor einem Jahr bedeutet
Autoneum-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 159,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Autoneum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,626 Autoneum-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 75,34 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 22.10.2026 auf 120,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 24,66 Prozent vermindert.
Alle Autoneum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 713,94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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