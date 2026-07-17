Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Rentabler Autoneum-Einstieg?
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17.07.2026 10:03:58
SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autoneum von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Autoneum-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Autoneum-Aktie bei 150,83 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,630 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 721,34 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 16.07.2026 auf 108,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,87 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Autoneum einen Börsenwert von 660,81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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