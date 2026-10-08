Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Lohnendes Avolta (ex Dufry)-Investment?
|
08.10.2026 10:03:23
SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Avolta (ex Dufry) vor einem Jahr inzwischen gerechnet?
Heute vor 1 Jahr wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23,256 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 42,94 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 998,60 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,14 Prozent.
Avolta (ex Dufry) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,91 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Avolta (ex Dufry)
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