Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Langfristige Performance
|
15.10.2026 10:03:22
SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 316,456 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie auf 43,26 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 689,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,90 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 5,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)
|
15.10.26
|Avolta's Q3 2026 trading update invitation (EQS Group)
|
15.10.26
|SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.10.26
|SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Avolta (ex Dufry) vor einem Jahr inzwischen gerechnet? (finanzen.at)
|
06.10.26
|Avolta’s Hudson secures new 20-year duty-free contract at Seattle-Tacoma International (EQS Group)
|
01.10.26
|SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.09.26
|SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
22.09.26
|Avolta partners with Hawaii’s Department of Transportation to expand airport dining at three airports (EQS Group)
|
17.09.26
|SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)