Avolta Aktie

Avolta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

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Langfristige Performance 15.10.2026 10:03:22

SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Avolta (ex Dufry) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 316,456 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie auf 43,26 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 689,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,90 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 5,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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