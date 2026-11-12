Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Langfristige Performance
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12.11.2026 10:03:23
SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 29,34 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,408 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie auf 49,24 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,83 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 6,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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