SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Avolta (ex Dufry)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Avolta (ex Dufry)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 42,64 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,345 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 122,89 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,89 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 7,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at