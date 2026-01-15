Avolta Aktie
SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 52,26 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 191,351 Avolta (ex Dufry)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie auf 47,24 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 039,42 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,61 Prozent abgenommen.
Alle Avolta (ex Dufry)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
