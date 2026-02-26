Avolta Aktie
SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor einem Jahr abgeworfen
Avolta (ex Dufry)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41,12 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 243,191 Avolta (ex Dufry)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Avolta (ex Dufry)-Papiers auf 51,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 475,68 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 24,76 Prozent.
Avolta (ex Dufry) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
