Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Lukrative Avolta (ex Dufry)-Investition?
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17.09.2026 10:03:26
SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Avolta (ex Dufry)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 37,99 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 26,323 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 42,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 121,87 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 12,19 Prozent gleich.
Am Markt war Avolta (ex Dufry) jüngst 5,97 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Avolta (ex Dufry)
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