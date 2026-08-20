Avolta Aktie

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WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

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Avolta (ex Dufry)-Investment 20.08.2026 10:03:27

SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Avolta (ex Dufry)-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Avolta (ex Dufry)-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Avolta (ex Dufry)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,44 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Avolta (ex Dufry)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,473 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Papiere wären am 19.08.2026 117,75 CHF wert, da der Schlussstand 47,62 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 17,75 Prozent gestiegen.

Der Avolta (ex Dufry)-Wert an der Börse wurde auf 6,60 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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