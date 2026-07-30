Avolta Aktie

Avolta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

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Performance unter der Lupe 30.07.2026 10:03:24

SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Avolta (ex Dufry)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Avolta (ex Dufry)-Aktie an diesem Tag bei 48,03 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,082 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.07.2026 102,94 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49,44 CHF belief. Mit einer Performance von +2,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Avolta (ex Dufry) jüngst 6,89 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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