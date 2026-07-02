SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Avolta (ex Dufry)-Aktien verlieren können.

Am 02.07.2021 wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Avolta (ex Dufry)-Papiers betrug an diesem Tag 56,84 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 175,932 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.07.2026 9 517,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 54,10 CHF belief. Damit wäre die Investition um 4,82 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Avolta (ex Dufry) eine Marktkapitalisierung von 7,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at