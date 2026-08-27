Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Lukrativer Avolta (ex Dufry)-Einstieg?
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27.08.2026 10:03:21
SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Avolta (ex Dufry)-Anteile bei 49,69 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,125 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 47,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 951,90 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,81 Prozent.
Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 6,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Avolta (ex Dufry)
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