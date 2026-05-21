Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Investmentbeispiel
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21.05.2026 10:03:40
SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor einem Jahr verdient
Das Avolta (ex Dufry)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,56 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 224,417 Avolta (ex Dufry)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 345,60 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 20.05.2026 auf 46,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,46 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich jüngst auf 6,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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