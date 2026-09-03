SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Avolta (ex Dufry)-Einstiegs gewesen.

Am 03.09.2016 wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 109,90 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investierten, hätten nun 90,994 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie auf 44,64 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 061,99 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 59,38 Prozent vermindert.

Avolta (ex Dufry) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at