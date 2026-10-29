SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Avolta (ex Dufry) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Avolta (ex Dufry)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 113,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,834 Avolta (ex Dufry)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 398,58 CHF, da sich der Wert eines Avolta (ex Dufry)-Anteils am 28.10.2026 auf 45,12 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 60,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 6,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at