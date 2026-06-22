BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Frühe Anlage
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22.06.2026 10:04:20
SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingefahren
Das BACHEM-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15,13 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das BACHEM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,610 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.06.2026 auf 67,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 449,17 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 349,17 Prozent.
Jüngst verzeichnete BACHEM eine Marktkapitalisierung von 5,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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