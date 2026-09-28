SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BACHEM-Aktie gebracht.

Die BACHEM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BACHEM-Papiers betrug an diesem Tag 67,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 147,493 Anteilen. Die gehaltenen BACHEM-Aktien wären am 25.09.2026 11 991,15 CHF wert, da der Schlussstand 81,30 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,91 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich jüngst auf 6,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at