SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BACHEM-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem BACHEM-Papier statt. Der Schlusskurs der BACHEM-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 59,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die BACHEM-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,949 BACHEM-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 71,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 218,64 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,86 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte BACHEM einen Börsenwert von 5,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at