BACHEM Aktie

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WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

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Rentable BACHEM-Investition? 21.09.2026 10:03:43

SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen BACHEM-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der BACHEM-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 66,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BACHEM-Aktie investiert, befänden sich nun 15,152 BACHEM-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 78,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 190,15 CHF wert. Damit wäre die Investition um 19,02 Prozent gestiegen.

BACHEM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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