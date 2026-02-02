BACHEM Aktie

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

BACHEM-Performance 02.02.2026 10:04:30

SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BACHEM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das BACHEM-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 98,053 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 863,72 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 30.01.2026 auf 70,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +586,37 Prozent.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich jüngst auf 5,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

BACHEM HOLDING AG 74,80 -2,09% BACHEM HOLDING AG

