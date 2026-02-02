BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|BACHEM-Performance
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BACHEM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das BACHEM-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 98,053 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 863,72 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 30.01.2026 auf 70,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +586,37 Prozent.
Der Börsenwert von BACHEM belief sich jüngst auf 5,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
10:04
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BACHEM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
26.01.26
|Montagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
26.01.26
|Verluste in Zürich: SPI schwächer (finanzen.at)
|
26.01.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BACHEM von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
26.01.26
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.01.26
|SIX-Handel SPI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BACHEM HOLDING AG
|74,80
|-2,09%