SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BACHEM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das BACHEM-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 98,053 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 863,72 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 30.01.2026 auf 70,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +586,37 Prozent.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich jüngst auf 5,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at