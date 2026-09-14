BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Frühes Investment
|
14.09.2026 10:03:41
SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades BACHEM-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die BACHEM-Anteile bei 17,70 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hat, hat nun 5,651 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 76,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 434,81 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 334,81 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von BACHEM belief sich zuletzt auf 5,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
10:03
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Handel in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SPI (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.09.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BACHEM von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
31.08.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
24.08.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)