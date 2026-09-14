BACHEM Aktie

BACHEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

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Frühes Investment 14.09.2026 10:03:41

SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BACHEM-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades BACHEM-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die BACHEM-Anteile bei 17,70 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hat, hat nun 5,651 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 76,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 434,81 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 334,81 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich zuletzt auf 5,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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