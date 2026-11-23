BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Profitables BACHEM-Investment?
|
23.11.2026 10:03:36
SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BACHEM-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 70,35 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BACHEM-Aktie investiert, befänden sich nun 14,215 BACHEM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 76,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 083,16 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,32 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von BACHEM belief sich jüngst auf 5,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
10:03
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.11.26
|SIX-Handel SPI zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.11.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.11.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.10.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.10.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BACHEM HOLDING AG
|82,80
|1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.