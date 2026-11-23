Vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BACHEM-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 70,35 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BACHEM-Aktie investiert, befänden sich nun 14,215 BACHEM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 76,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 083,16 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,32 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich jüngst auf 5,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at