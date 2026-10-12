BACHEM Aktie

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WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

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Profitable BACHEM-Investition? 12.10.2026 10:03:45

SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BACHEM-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der BACHEM-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,77 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,284 Anteilen. Die gehaltenen BACHEM-Papiere wären am 09.10.2026 4 265,39 CHF wert, da der Schlussstand 80,05 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +326,54 Prozent.

BACHEM wurde am Markt mit 6,01 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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