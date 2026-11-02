SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die BACHEM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen BACHEM-Anteile an diesem Tag bei 147,00 CHF. Bei einem BACHEM-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,803 BACHEM-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 571,77 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 30.10.2026 auf 84,05 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 42,82 Prozent.

BACHEM wurde am Markt mit 6,30 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at