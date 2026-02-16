BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Frühe Anlage
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 16.02.2023 wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 86,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,160 BACHEM-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,54 CHF, da sich der Wert einer BACHEM-Aktie am 13.02.2026 auf 64,25 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,46 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete BACHEM eine Marktkapitalisierung von 4,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
BACHEM HOLDING AG
|BACHEM HOLDING AG
|69,70
|-0,91%
