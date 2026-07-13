BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Profitable BACHEM-Anlage?
|
13.07.2026 10:04:05
SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Die BACHEM-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 114,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,871 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 74,85 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 65,20 CHF wert. Damit wäre die Investition 34,80 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von BACHEM belief sich jüngst auf 5,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
10:04
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
06.07.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.06.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
30.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
29.06.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
24.06.26
|Aufschläge in Zürich: SPI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.06.26