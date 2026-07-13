BACHEM Aktie

BACHEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

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Profitable BACHEM-Anlage? 13.07.2026 10:04:05

SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren BACHEM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die BACHEM-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 114,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,871 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 74,85 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 65,20 CHF wert. Damit wäre die Investition 34,80 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich jüngst auf 5,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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