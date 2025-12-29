BACHEM Aktie

BACHEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

Profitable BACHEM-Anlage? 29.12.2025 10:03:51

SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BACHEM von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren BACHEM-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das BACHEM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 78,50 CHF wert. Bei einem BACHEM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,274 BACHEM-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.12.2025 75,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 59,45 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,27 Prozent verringert.

Der Marktwert von BACHEM betrug jüngst 4,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

BACHEM HOLDING AG 63,16 1,41% BACHEM HOLDING AG

