BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Hochrechnung
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08.06.2026 10:04:23
SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine BACHEM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das BACHEM-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die BACHEM-Aktie an diesem Tag 88,55 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das BACHEM-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,293 BACHEM-Anteilen. Die gehaltenen BACHEM-Anteile wären am 05.06.2026 774,14 CHF wert, da der Schlussstand 68,55 CHF betrug. Damit wäre die Investition 22,59 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von BACHEM belief sich zuletzt auf 5,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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