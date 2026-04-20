BACHEM Aktie

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WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

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BACHEM-Anlage im Blick 20.04.2026 10:03:41

SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BACHEM von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen BACHEM-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem BACHEM-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 89,40 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die BACHEM-Aktie investierten, hätten nun 1,119 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 70,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,47 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,53 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für BACHEM eine Börsenbewertung in Höhe von 5,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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