SPI-Wert BACHEM-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BACHEM-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier BACHEM am 29.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,90 CHF für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,88 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 30,73 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen. So reduzierte sich die BACHEM- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 48,77 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte der BACHEM-Titel am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 68,05 CHF. Der Dividendenabschlag auf die BACHEM-Aktie erfolgt am 30.04.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem BACHEM-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die BACHEM-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist die BACHEM-Aktie eine Dividendenrendite von 1,50 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,47 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren reduzierte sich der Kurs von BACHEM via SIX SX um 28,86 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -24,46 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie BACHEM

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,01 CHF. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,48 Prozent sinken.

Kerndaten der BACHEM-Aktie

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens BACHEM beträgt aktuell 5,106 Mrd. CHF. BACHEM verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,18. Der Umsatz von BACHEM betrug in 2025 695,070 Mio. CHF. Das EPS belief sich derweil auf 1,98 CHF.

Redaktion finanzen.at