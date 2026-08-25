Bajaj Mobility Aktie

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WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Performance 25.08.2026 10:03:37

SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.08.2025 wurden Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile bei 17,14 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,834 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 177,95 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteils am 24.08.2026 auf 30,50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77,95 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) belief sich zuletzt auf 1,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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