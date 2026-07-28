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Bajaj Mobility Aktie

Bajaj Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

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Investmentbeispiel 28.07.2026 10:03:44

SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier bei 18,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 541,126 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.07.2026 11 038,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,40 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 038,96 EUR entspricht einer Performance von +10,39 Prozent.

Der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Wert an der Börse wurde auf 667,73 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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