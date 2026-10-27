Bajaj Mobility Aktie

Bajaj Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

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Lukrative Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anlage? 27.10.2026 10:03:29

SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile bei 54,80 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,825 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 34,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,23 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,77 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 34,80 2,05% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

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